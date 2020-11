Calciomercato Milan – Non solo Isco: “Maldini punta un altro big del Real!”

Calciomercato Milan – Non solo Isco, altro colpo da Madrid

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan continua a cercare un nuovo attaccante. Un giocatore che disposto a vestire la maglia rossonera consapevole dell’importanza di essere il vice Ibrahimovic. Un lavoro non per tutti. Tanti i profili visionati negli ultimi mesi da Maldini e Massara: Depay e Jovic su tutti. Il primo è prossimo a salutare il Lione di Garcia e dell’ex rossonero Lucas Paquetà, mentre il secondo con i blancos non è ancora riusciuto ad esprimere tutto il suo potenziale. Un talento puro il serbo che era riusciuto a portare l’Eintracht in semifinale di Europa League due stagioni fa, ma che nella penisola iberica non si è mai visto.

Eppure il portale sportivo spagnolo Sport è convinto che tra i possibili papabili vice Ibrahimovic ci sia anche Mariano Diaz. Il dominicano classe ’93 vive oramai da separato in casa e, in stagione, ha giocato appena 14 minuti. La dirigenza del Real Madrid aveva grandissime aspettative su di lui, tanto da riscattarlo da Lione e affidargli il post CR7. Un compito che il ragazzo non è riusciuto a portare a termine. Basti considerare che l’anno successivo Florentino Perez ha portato alla corte di Zidane sia Hazard che Luka Jovic.

Il Real Madrid è ora alla ricerca di club disposti a ingaggiare il classe ’93. Una missione che per Sport sembrerebbe essere già conclusa: Milan e West Ham. I due club avrebbero già avviato i primi contatti per assicurarsi Mariano Diaz nel mercato di gennaio, con i rossoneri pronti a sfruttare gli ottimi rapporti con il club madrileno. L’attaccante, che può arrivare anche in prestito con diritto di riscatto, sarebbe un’ottima alternativa a Ibra nel 4-2-3-1 di Pioli. La società però in queste ore deve fronteggiare il caso Calhanoglu, sempre più vicino a lasciare il Milan. In caso di addio di Calha, sono pronti già quattro grandi trequartisti da prendere subito a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA