Calciomercato Milan – Colpo inglese: “25 milioni e si fa, è sfida Milan-Arsenal!”

MILANO – Nonostante Zvonimir Boban abbia lasciato il Milan il suo lavoro è stato importantissimo per il club, soprattutto a livello di mercato. Infatti la lista dei giocatori segnato dall’ex dirigente croato continua ad essere seguita e consultata da Maldini e Massara. Due nomi su tutti quelli di Matias Zaracho e Dominik Szobolszlai. I due, come tanti altri, sono costantemente seguiti e osservati dagli scout di via Aldo Rossi. La speranza di riuscire a portarli all’ombra del Duomo in un futuro non troppo prossimo. Come successo in estate con Brahim Diaz, segnalato proprio dal croato un anno fa.

In estate il Milan ha cercato di portare alla corte di Stefano Pioli il talento ungherese, ma alla fine il R.B Salisburgo è riuscito a convincere il ragazzo a restare ancora una stagione in Austria: sia Fußball-Bundeslig sia in Champions League sta mostrando il suo talento. Il club austriaco però si è rassegnato a dover perdere il classe 2000: la clausola rescissoria da 25 milioni fa gola a molti club come Milan, Arsenal Liverpool, RB Lipsia.

E il tabloid The Sun ha battuto la notizia che Dominik Szoboszlai sia vicinissimo all’Arsenal. I Gunners, nelle ultime settimane, sarebbero pronti a pagare la clausola da 25 milioni, pur di avere il ragazzo a gennaio. Il giornale inglese ha poi chiesto a Matyas Esterhazy, agente di Szoboszlai, cosa ci fosse di vero sulla trattativa con il club di Mikel Arteta. La risposta? “L’interesse dell’Arsenal è reale“, sottolineando come in passato il suo assistito sia stato per ben due volte vicino a firmare con il Milan e che ora Szoboszlai vorrebbe rimanere nel “mondo di lingua tedesca“. La partita non è dunque ancora chiusa. Il Milan però vuole fare di più e punta a un altro gran colpo a gennaio: Maldini e Gazidis sono pronti a regalare un grande attaccante a Pioli, cinque grandi giocatori sono pronti a dire sì al Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA