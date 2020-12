Calciomercato Milan – Il sogno di Maldini dice sì: “Vuole solo il Milan”

Calciomercato Milan – Il sogno di Maldini dice sì

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Manca sempre meno a gennaio e Frederic Massara e Paolo Maldini hanno intenzione di stupire ancora una volta i loro tifosi. Lo stesso Pioli confida molto nel lavoro dei due dirigenti. Il club rossonero sta combattendo su più fronti. Avere a disposizione un organico massiccio e di qualità, sarebbe certamente un asso nella manica per il ct emiliano. A tal proposito, sarà di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi prefissati (e magari anche qualcosa in più) rinforzare, durante il prossimo calciomercato estivo, il pacchetto arretrato rossonero.

Il primo nome sulla lista degli uomini di mercato rossoneri è sempre uno: Ozan Kabak. Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Todofichajes.com‘, Kabak, classe 2000 attualmente in forza allo Schalke 04, avrebbe deciso di accettare la corte rossonera. Con lo Schalke 04 invischiato nelle parti basse della classifica in Bundesliga, la situazione è cambiata rispetto al rifiuto della corsa stagione. Per il sito web spagnolo, l’affare andrà in porto per 15 milioni di euro più 5 di bonus. Battuta la concorrenza più che agguerrita di Manchester United e Liverpool.

Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport: la società tedesca naviga in cattive acque finanziare e ha bisogno di fare cassa. Il cartellino di Kabak è valutato intorno ai 25 milioni di euro, ma il Milan gioca al ribasso. Sempre stando a ciò che riporta la Rosea, la dirigenza meneghina sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni per portare il turco all’ombra del Duomo a gennaio. Il Milan, nella scorsa sessione di mercato, non è riuscito a completare il proprio organico con un innesto nel reparto arretrato, quindi proverà ad ingaggiare un centrale nella campagna acquisti invernale: Kabak è l’obiettivo numero 1. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<