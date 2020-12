Calciomercato Milan – Pazza idea Maldini: “Pronto a offrire subito 30 milioni!”

Calciomercato Milan – Idea da 30 milioni di Maldini!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Negli ultimi mesi il Milan ha posto la sua lente d’ingrandimento sul calcio francese, a caccia di talenti da portare all’ombra del Duomo. Non è un mistero che il principale obiettivo in attacco sia Florian Thauvin. Inoltre, fino all’ultimo giorno dello scorso mercato il Diavolo è stato in trattativa con lo Strasburgo per il difensore Simakan, senza però riuscire a mettere a segno il colpo. Tuttavia, a gennaio Maldini farà un nuovo tentativo per il classe 2000, intenzionato dal canto suo a lasciare lo Strasburgo per fare il salto di qualità. Sempre in Francia, però, gioca un altro centrale che ha suscitato l’interesse della dirigenza meneghina.

Si tratta di Boubakar Kamara, ventunenne francese del Marsiglia, con il contratto in scadenza nel 2022. Come riporta il quotidiano transalpino ‘La Provence’, Kamara spingerà per lasciare il Marsiglia la prossima estate e Milano è una delle destinazioni maggiormente accreditate. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili del club francese, ha totalizzato già sessantatré presenze in Ligue 1, con due gol all’attivo. Inoltre è un calciatore particolarmente duttile, che all’occorrenza si adatta a giocare come mediano davanti alla difesa. Ha anche accumulato cinque presenze nella Nazionale Under 21.

L'ostacolo maggiore è rappresentato dal prezzo del cartellino. Il Marsiglia lo valuta infatti 50 milioni di euro ma, al tempo stesso, sa che per un giocatore in scadenza nel 2022 non potrà incassare una cifra del genere. Soprattutto perché lo stesso Kamara non ha intenzione di rinnovare. E' probabile dunque che la dirigenza rossonera non arrivi ad offrire più di 30 milioni. Molto, però, dipenderà anche da come finirà la vicenda Thauvin. Il Marsiglia non ha per nulla gradito le dichiarazioni di Maldini, il quale ha pubblicamente ammesso di seguire il giocatore con grande interesse. Se davvero il Milan dovesse ingaggiare Thauvin a parametro zero, i rapporti tra i due club si potrebbero irrimediabilmente guastare.