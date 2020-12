Calciomercato Milan – Un gioiello francese per Pioli: che idea da 25 milioni!

Calciomercato Milan – Gioiello francese da 25 milioni!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Continua a tenere banco in casa rossonera la spinosa questione dei rinnovi. Il prossimo giugno scadranno i contratti di elementi fondamentali dell’organico rossonero, come Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu. Mentre per i primi due sono già partite le trattative con Mino Raiola, per il centrocampista turco la strada appare decisamente più impervia. Il suo agente, Gordon Stipic, chiede un sostanzioso aumento dell’ingaggio, passando dagli attuali 2,5 milioni di euro ad almeno 6 milioni. La dirigenza meneghina, dal canto suo, non è intenzionata a spingersi oltre i 3,5. Una trattativa dunque molto complicata, che potrebbe concretamente portare alla separazione fra il Milan e il numero 10 turco nella prossima estate. A parametro zero.

Maldini e Massara, però, hanno già cominciato a guardarsi attorno per trovare l’eventuale sostituto di Calhanoglu. In tal senso, interessanti indiscrezioni rimbalzano direttamente dalla Spagna. Stando infatti a quel che riporta ‘Estadio Deportivo’, il Milan avrebbe messo nel mirino Nabil Fekir, trequartista classe 1993. Si tratta di una vecchia fiamma del club rossonero, che ha già corteggiato questo giocatore in passato. Ora Fekir, Campione del Mondo con la Francia nel 2018, milita nel Betis Siviglia, dove però non sta facendo faville. Nell’estate del 2019 è iniziata la sua avventura in Andalusia e, ad oggi, conta trentadue presenze e sette gol nella Liga con la maglia biancoverde. In questa stagione ha collezionato dieci presenze, condite da una rete e un assist. Troppo poco per un giocatore della sua qualità.

Gli andalusi, alla luce di questo rendimento al di sotto delle aspettative, sarebbero disposti a prendere in considerazione offerte per giugno. All’ombra del Duomo Fekir potrebbe rigenerarsi, come accaduto a più di un giocatore grazie al lavoro di Stefano Pioli. I costi dell’operazione si aggirerebbero sui 25 milioni di euro e, dal punto di vista tattico, il francese sarebbe perfetto per prendere il posto di Calhanoglu sulla trequarti. Il futuro di Hakan al Milan è sempre più in bilico e il profilo di Fekir va quindi ad aggiungersi alla lista dei candidati per prenderne il posto nello scacchiere rossonero. >>>E dopo la vittoria del girone d’Europa League arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<