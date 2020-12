Calciomercato Milan – Pazza idea per gennaio: “Ecco il vice-Ibra”

Calciomercato Milan – Pazza idea a gennaio: bomber dalla Premier

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Altra batosta per il Milan. Come già confermato ieri, l’infortunio subito da Zlatan Ibrahimovic costringerà Stefano Pioli a fare a meno per diverso tempo del fuoriclasse svedese. Prima il problema muscolare al flessore destro, poi al polpaccio sinistro.

La risonanza magnetica ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo; un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni, ma c’è un precedente che non fa stare tranquilli Pioli e i tifosi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,”il classe 1981 aveva rimediato un infortunio simile il 25 maggio scorso, quando si fermò sempre durante un allenamento facendo temere in un primo momento per il tendine d’Achille. Gli esami evidenziarono invece una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, un problema che lo tenne fuori fino al 29 giugno, quindi per 35 giorni. Considerando l’imminente pausa natalizia, si tenterà di recuperare Ibra per metà gennaio, ovvero dopo il match contro i bianconeri.

Sempre secondo la Rosea, un nome che potrebbe far comodo dalle parti di Milanello sarebbe quello di Olivier Giroud: “Semmai – scrive la giornalista Alessandra Bocci – la società rossonera è disposta a cogliere qualche occasione a tempo debito. Potrebbe essere una possibilità Olivier Giroud, che ha dimostrato di poter essere utile anche nella panchina. Ma a Londra il francese sta bene, nel Chelsea le occasioni per mettersi in mostra non mancano”. I dirigenti, però, sanno quale casella va riempita in primis: il difensore centrale è il pensiero dominante in questi giorni di fine anno. Kjaer non sarà disponibile neppure contro il Sassuolo e la sua assenza è stata fondamentale in senso negativo, anche se dal punto di vista mediatico ha inciso meno di quella di Ibrahimovic. >>> Non solo Giroud, l’infortunio di Ibra costringe Maldini a intervenire subito: pronti cinque bomber da portare a Milanello! <<<