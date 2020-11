Calciomercato Milan – Conferme dalla Germania: Maldini lo vuole subito!

Calciomercato Milan – Maldini vuole chiudere subito un gran colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’attacco del Milan sta facendo benissimo in questo inizio di stagione. Domina il totem Zlatan Ibrahimovic (9 goal in totale per lui tra campionato ed Europa League), a segno da 7 partite consecutive in Serie A: mai nessuno, nella storia del Milan, era riuscito in tale impresa. Non è solo, però, un andazzo del momento. Secondo le statistiche, infatti, Ibrahimovic ha segnato più goal dai 30 anni in su (290) che dai 30 in giù (204). Più invecchia più migliora. Come Benjamin Button. Svedese a parte, anche i vari Brahim, Saelemakers, Calhanoglu, Rebic e Rafael Leao stanno dando il loro contributo in zona offensiva, sia con goal che con gli assist. L’obiettivo, però è aumentare costantemente il livello della rosa a disposizione di Pioli.

A questo proposito, secondo quanto riportato dalla Bild, piace Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach. L’attaccante esterno è uno dei talenti europei che sta sbocciando e in questa stagione si è già tolto un piccola soddisfazione: la doppietta in Champions League al Real Madrid. Figlio d’arte, suo padre è Lilian Thuram difensore centrale campione d’Europa e del Mondo con la Francia, difensore che in carriera ha indossato anche le maglie di Parma e Juventus. Il ragazzo ha anche confessato la sua attrazione per i rossoneri in giovane età.

In ogni caso non sarà semplicissimo straparlo ai tedeschi, il giocatore è in rampa di lancio e potrebbero esserci anche altre squadre su di lui: dai bianconeri di Torino (sopratutto in caso di un clamoroso addio di uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala) Barcellona e Manchester City su tutte. La valutazione del francese, intanto, è sui 30 milioni di euro, con buonissime possibilità di aumentare se Thuram dovesse continuare a fornire ottime prestazioni sia un Bundesliga che in Europa.