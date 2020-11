Calciomercato Milan – Annuncio in Germania: “25 milioni e Maldini chiude il colpo”

Calciomercato Milan – Massara ha scelto il vice Ibra

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Lo scorso 5 ottobre si chiudeva il sipario su una delle finestre di calciomercato più anomale di sempre, senza che il Milan riuscisse a piazzare l’ultimo colpo. La società meneghina, infatti, non ha ingaggiato un difensore centrale che completasse il reparto arretrato. Massara e Maldini, tuttavia, faranno un nuovo tentativo nella prossima campagna acquisti. L’obiettivo rossonero è quello di inserire un altro centrale nelle rotazioni, vista la poca affidabilità di Duarte e l’inesperienza di Gabbia ad alti livelli. Non possono bastare solo Romagnoli e Kjaer, per questo arriverà un altro difensore. Il Milan ha le idee molto chiare, e c’è un nome in cima alla lista.

Si tratta di Ozan Kabak, gigante turco classe 2000, a lungo corteggiato e sfumato per le richieste economiche dello Schalke 04. Kabak è considerato uno dei principali talenti a livello internazionale e soddisfa pienamente i requisiti imposti dalla dirigenza rossonera. Non a caso Gazidis ha già dato il proprio assenso per riavviare la trattativa con lo Schalke. Il club della Ruhr sta infatti navigando in pessime acque sul piano finanziario, soprattutto a causa della crisi innescata dal Covid. A gennaio, quindi, dovrà mettere a bilancio almeno una grande cessione.. Stando a quel che riferisce la ‘Bild’, il principale indiziato alla partenza in casa Schalke sarebbe proprio Kabak. Non solo, ma il quotidiano tedesco sottolinea come sia quella rossonera una delle destinazioni più accreditate per il centrale turco, nonostante la concorrenza non manchi. Sulle tracce di Kabak c’è anche il Liverpool di Klopp.

Un assist per il Milan è arrivato, negli ultimi giorni, direttamente da Jochen Schneider. Il direttore sportivo dello Schalke ha dichiarato di non escludere la cessione del classe 2000 turco già a gennaio. Nei mesi scorsi i tedeschi chiedevano 45 milioni di euro, ovvero la cifra prevista nella clausola rescissoria, ma nella prossima finestra di mercato potrebbero bastarne 25. Il Diavolo tornerà alla carica per provare a regalare a mister Pioli un nuovo difensore centrale, ma sarà fondamentale giocare d’anticipo per sbaragliare la concorrenza. E i botti di gennaio non si fermeranno solamente a Kabak: ecco la lista di Maldini per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA