Calciomercato Milan – Gazidis chiude: “La firma già nei prossimi giorni!”

Calciomercato Milan – Gazidis pronto a chiudere il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Paolo Maldini e Ivan Gazidis continuano a lavorare duro in vista dell’approssimarsi del mercato di gennaio. I due alti dirigenti rossoneri sono al lavoro su due fronti principalmente. Da un lato ci sono infatti alcuni acquisti da mettere a segno: su tutti si cercano un centrocampista, un difensore centrale e una punta che possa far rifiatare con più tranquillità Zlatan Ibrahimović. Sull’altro fronte ci sono però i rinnovi di contratto, non pochi. Questione spinosa che la società deve affrontare per evitare di perdere giocatori importanti a prezzi di saldo o addirittura a zero.

SUL RINNOVO DI CHALA E L’ESPLOSIONE AVUTA NEL CORSO DEL 2020 – Una delle questioni più spinose in tal senso riguarda il rinnovo di contratto del centrocampista offensivo turco, Hakan Çalhanoğlu. Il classe 1993 sta conducendo una stagione fantastica, come d’altronde tutto il club rossonero. Goal, assist e ottime giocate sono infatti sfornate quasi ogni domenica. Ciò ha fatto indubbiamente gli evitare il valore del calciatore, che in passato aveva riscontrato non poche difficoltà a mostrare a tutti di cosa fosse capace. Forse anche l’assenza dei tifosi allo stadio gli ha permesso invece, di esprimere il meglio di se stesso.

SULLA TRATTATIVA IN CORSO E L’ACCORDO “QUASI” RAGGIUNTO – Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il rinnovo sarebbe vicino. Può tirare, dunque, un sospiro di sollievo il Milan: l’accordo per il rinnovo pluriennale di Hakan Calhanoglu pare essere prossimo alla chiusura. Per il turco, un prolungamento di contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus. Importantissimo giungere a questo accordo il prima possibile, in quanto gli estimatori non mancano.e questo sia in Italia, che in Europa. Il Milan dunque, nelle persone di Paolo Maldini e Ivan Gazidis, sembra aver trovato il gancio giusto per tenere con sé ancora allungo il trequartista turco. La trattativa è a buon punto, c’è attesa per la fumata bianca e per mettere tutto ufficialmente nero su bianco. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<