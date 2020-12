Calciomercato Milan – Che colpo in Francia: “Maldini pensa all’affare low cost!”

Calciomercato Milan – Che colpo low cost in Francia!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – “Se ci saranno le giuste occasioni per rinforzare l’organico, interverremo sul mercato”. E’ diventato ormai un mantra in casa rossonera, ripetuto sia da mister Stefano Pioli che dalla dirigenza. La campagna acquisti invernale infatti si avvicina e il Milan sta pensando ai colpi da mettere a segno per rimpolpare la squadra. Una squadra che sta già facendo cose eccezionali, come dimostrano i trentaquattro punti e il primo posto in classifica. Proprio per questo, però, sarebbe un peccato non tentare di rinforzarla ulteriormente, provando ad alimentare le speranze di vincere uno Scudetto che sarebbe a dir poco straordinario. Una delle più ghiotte opportunità conduce direttamente in Francia, tra le fila del Paris Saint-Germain.

Nel club parigino, infatti, milita Julian Draxler, trequartista tedesco classe 1993, in scadenza di contratto a giugno 2021. Le possibilità che venga firmato il rinnovo sono minime. Sia il PSG che il giocatore hanno intenzione di separarsi e Draxler, di fatto, è sul mercato. Per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione, la società di Al-Khelaifi sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio con un piccolo indennizzo economico. Stando a quel che riferisce ‘L’Equipe’, autorevole quotidiano transalpino, il Milan sarebbe molto interessato a Draxler. Quest’ultimo milita nel PSG dal gennaio del 2017 e ha realizzato 22 reti in 148 presenze. Un rendimento che non ha soddisfatto il club di Parigi.

Tuttavia, l’opportunità di acquistarlo a basso costo ha richiamato l’attenzione di altri club europei, fra cui Siviglia, Herta Berlino e Leeds United. La concorrenza è quindi agguerrita. Inoltre, occorre fare i conti con un altro ostacolo: l’ingaggio. Draxler percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. Cifra che il Milan non intende garantirgli. Le condizioni fondamentali per poter vedere il tedesco con la maglia rossonera sono quindi due. La prima è che il Milan riesca ad anticipare le altre pretendenti, la seconda è che il giocatore accetti una riduzione dello stipendio. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<