Calciomercato Milan – Decisione definitiva: cinque big fatti fuori da Gazidis!

MILAN NEWS – La rivoluzione voluta da Ivan Gazidis rischia di ribaltare completamente il Milan. Il piano dell’AD rossonero è evidente e chiaro, sotto le indicazioni di Elliott. Bocciato il progetto tecnico voluto in estate da Maldini e Boban, con quest’ultimo che ha già lasciato Milanello. A farlo sarà, con ogni probabilità, anche Stefano Pioli, con Ralf Rangnick pronto a prendere il suo posto. A partire però saranno anche diversi titolari, a cominciare da Gigio Donnarumma. Il motivo? Il tetto ingaggi stabilito da Gazidis, che vuole un massimo di due milioni di stipendio per ogni giocatore. Questo inevitabilmente fa fuori Donnarumma, che con ogni probabilità partirà. Non solo Gigio, altri quattro big sono al passo d’addio. >>>VAI ALLA LISTA<<<