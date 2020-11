Calciomercato Milan – Colpo a costo zero: “Il Milan lo prende subito a sorpresa!”

Calciomercato Milan – Rossoneri pronti al colpo a costo zero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Prosegue in casa rossonera la girandola dei nomi in ottica calciomercato, soprattutto per quel che riguarda il reparto difensivo. Il Milan, che nell’ultimo giorno della scorsa campagna acquisti è rimasto con un palmo di naso, ha intenzione di andare a completare la batteria di difensori a disposizione di mister Pioli. Per il pacchetto arretrato sono previste, tra gennaio e giugno, anche due uscite. L’argentino Musacchio e il brasiliano Duarte stanno preparando le valigie per lasciare Milano, ma dovranno necessariamente essere rimpiazzati. E’ lecito dunque aspettarsi che ci sarà più di un innesto. I profili valutati sono tanti. Da Kabak a Lovato, passando per Simakan e Milenkovic. Nelle ultime ore, però, è giunta un’ulteriore indiscrezione. Stando a SportMediaset, la dirigenza rossonera starebbe guardando con grande attenzione anche in casa Napoli.

Il nuovo nome inserito da Maldini sulla lista dei desideri sarebbe quello di Nikola Maksimovic. Il centrale serbo, classe 1991, ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Il club partenopeo vorrebbe convincerlo a restare e gli ha presentato la prima offerta per il rinnovo. Il giocatore, dal canto suo, sta prendendo tempo e valuta concretamente l’idea di cambiare aria. Maksimovic vorrebbe infatti un posto da titolare che Gattuso, tuttavia, non può garantirgli. Non a caso, in questa stagione ha giocato dal primo minuto soltanto in Europa League. In campionato ha invece totalizzato una sola presenza, entrando dalla panchina. Insomma, la possibilità che si svincoli a costo zero al termine della stagione c’è ed è concreta. L’opportunità di ingaggiarlo senza pagarne il cartellino è molto ghiotta e le sirene di mercato cominciano a farsi sentire.

Come sottolinea il giornalista Cristian Raimondi, sul classe '91 non ci sarebbe solamente il Milan. Anche i cugini nerazzurri, infatti, lo starebbero monitorando con attenzione. Antonio Conte lo avrebbe individuato come rinforzo per la propria difesa, che in questa stagione si sta dimostrando ben poco affidabile. Si prospetta quindi un vero e proprio derby di mercato. Maldini da una parte e Marotta dall'altra potrebbero iniziare a muoversi già nelle prossime settimane, puntando a un pre-accordo col difensore serbo. Tuttavia, per bruciare la concorrenza, la dirigenza milanista starebbe anche pensando all'opzione di acquistare Maksimovic già a gennaio, con un indennizzo economico a beneficio del Napoli.