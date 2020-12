Calciomercato Milan – Sky conferma: “Salta il rinnovo, è addio a fine stagione!”

Calciomercato Milan – Sky conferma: “Addio a fine anno!”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In queste settimane sta tenendo banco, in casa rossonera, il problema legato ai rinnovi dei contratti in scadenza nel 2021. La dirigenza meneghina ieri ha incontrato Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, con cui è stata avviata la trattativa per provare a prolungare il contratto del fantasista turco. Ciononostante, la strada rimane in salita. La distanza fra domanda e offerta è ancora sostanziosa. Al tempo stesso, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti i contatti con Mino Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. In questi due casi, però, la fumata bianca sembra avvicinarsi sempre di più.

Chi invece sicuramente non rinnoverà con il Milan è Mateo Musacchio. Stando a quel che riferisce Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, il Milan e il difensore argentino hanno già deciso di non proseguire assieme. Musacchio viene da un lunghissimo infortunio rimediato sei mesi fa e in questa stagione non è mai sceso in campo. Nelle ultime settimane è tornato a disposizione di Pioli, ma il tecnico emiliano non punta più su di lui. Tra i difensori rossoneri, durante questa prima parte di stagione, non hanno giocato neppure una partita soltanto Conti e Musacchio. Quest’ultimo aveva già perso il posto da titolare un anno fa, con l’arrivo a Milano di Simon Kjaer.

L’argentino, approdato all’ombra del Duomo nel 2017, ha disputato in totale 62 gare in Serie A, con un gol all’attivo. L’ultima presenza, però, risale allo scorso 22 febbraio, nella sfida pareggiata 1-1 in casa della Fiorentina. Musacchio si svincolerà quindi a parametro zero al termine della stagione. Tra le ipotesi maggiormente accreditate per il suo futuro c’è quella di un ritorno in Spagna. Il Villareal, sua ex squadra, aveva già sondato il terreno diversi mesi fa per riportarlo nelle proprie fila. Sul difensore ci sono però anche altri club, ingolositi dall’opportunità di ingaggiarlo senza pagarne il cartellino. Il suo entourage sta valutando tutte le opzioni sul tavolo. Dal primo febbraio Musacchio sarà libero di firmare con un’altra squadra, per poi unirvisi ufficialmente a partire da luglio. >>>Mentre si risolve il caso Musacchio, Maldini ha pronto un mercato da urlo. Ecco cinque grandi difensori che possono arrivare subito a gennaio! <<<