Calciomercato Milan – Dopo il match la conferma: “Colpo da 15 milioni dal Sassuolo!”

Calciomercato Milan – Colpo da 15 milioni dal Sassuolo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Non ci voleva. Il nuovo stop di Zlatan Ibrahimovic, in allenamento, modifica i piani di Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni in campionato. Lo svedese tornerà con l’anno nuovo e il Diavolo quindi si affiderà ancora a Rebic, o a Leao, lì davanti come terminali offensivi. A gennaio però la dirigenza potrebbe decidere di provare ad arrivare ad un attaccante in grado di non far rimpiangere il numero undici. Lo avevamo riportato a dire il vero. Lo stop forzato della punta modifica i piani, non solo quelli tattici. Ma chi potrebbe arrivare a Milanello nella prossima sessione di calciomercato? Un discorso legato all’età ovviamente, secondo quelli che sono i parametri del fondo Elliott, ma non solo. Anche la questione legata allo stipendio è un parametro che non va sottovalutato, la società meneghina infatti non può permettersi grossi esborsi sotto questo punta di vista.

I tanti rinnovi di contratto in cantiere influiranno. Ecco quindi che si fa strada l’idea di una ‘pista green’, una giovane punta da far crescere sotto l’ala protettiva del ‘dio Zlatan’. SportMediaset ha riportato quella che sarebbe l’ultima idea del Milan da questo punto di vista. Il calciatore finito nelle mire di Maldini e Massara è Gianluca Scamacca del Sassuolo, ma in forza al Genoa. L’attaccante sta facendo molto bene a Genova, ha risolto il derby di Coppa Italia con la Sampdoria e si è guadagnato tantissime copertine, finendo anche sotto l’occhio, sempre attento, del c.t. Roberto Mancini. Ci sarà però da convincere la società rossoblù, in questo caso però potrebbe entrare in scena Lorenzo Colombo. Il giovanissimo calciatore rossonero andrebbe a giocare la seconda parte di stagione, in prestito, proprio al Genoa.

Scartate quindi le piste che portano a Giroud, il francese non vorrebbe lasciare Londra, così come quella che porta a Mandzukic, per una questione d'età. Mentre Depay e Milik sono operazione troppo costose per le casse rossonere. Scamacca torna in orbita Milan, se ne parlava già un anno fa, il Diavolo e il Sassuolo ne parleranno.