Calciomercato Milan – Offerta e colpo vicino alla chiusura: affare da 25 milioni

MILANO – Dopo sette giornate di campionato i tifosi rossoneri si sono innamorati di Brahim Diaz. Lo spagnolo classe ’99 arrivato in estate dal Real Madrid. Un’operazione condotta da Paolo Maldini che stravede per il ragazzo. E l’ex capitano sembra aver pescato nuovamente bene dai blancos: il nazionale spagnolo under 21 che ha stregato tutti, grazie ai suoi 3 gol e un assist in appena 540 minuti. Un bottino niente male. Tutto sembra proseguire al meglio. Eppure c’è un problema: quale sarà il futuro del ragazzo? Vestirà ancora la maglia rossonera o dovrà tornare al Real Madrid. Una domanda che in tanti si stanno ponendo dalle parti di via Aldo Rossi visto che il fantasista è un prestito. Maldini non vuole perdere Diaz e per questo è pronta la controffensiva.

L’ex capitano e Frederic Massara, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono pronti ad incontrare il Real Madrid per prolungare il prestito ma, a differenza di quello attuale, aggiungere un riscatto a 25 milioni e un controriscatto per i blancos. Una mossa molto furba da parte di Maldini e del d.s: qualora volesse tornare a casa, i rossoneri segnerebbero a bilancio una plusvalenza. A decidere dunque il proprio futuro sarà proprio Brahim Diaz e qui ci potrebbe essere il primo intoppo: il nazionale Under 21 si trova benissimo all’ombra del Duomo e non avrebbe mai pensato di ambientarsi così velocemente, ma nel suo cuore c’è la speranza di tornare da protagonista al Real Madrid, che due stagioni fa staccò un assegno da 17 milioni al Manchester City.

La partita sarà dunque decisa dai due allenatori, veri e propri aghi della bilancia. Brahim Diaz incontrerà sicuramente Zidane al quale chiederà di avere un minutaggio consono per poter essere protagonista anche al Real Madrid. Pioli al momento gli sta garantendo un ottimo minutaggio e lo spagnolo non sbaglia un colpo. Il tecnico rossonero, dal canto suo, farà di tutto per convincere il ragazzo a sposare la causa rossonera. La società però in queste ore deve fronteggiare il caso Calhanoglu, sempre più vicino a lasciare il Milan.