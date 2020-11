Calciomercato Milan – Colpo a zero da Madrid: “Lascia il Real, il Milan lo vuole”

Calciomercato Milan – Blitz rossonero per il colpo dal Real

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il prossimo mercato estivo si preannuncia già caldissimo, alla luce dei molti giocatori che andranno in scadenza di contratto. Il Milan, sempre attento alle occasioni a parametro zero, ne ha messi alcuni nel mirino, come ad esempio Florian Thauvin. Lo stesso Paolo Maldini ha confermato il gradimento della dirigenza rossonera nei confronti dell’ala francese che, attualmente, non sembra aver intenzione di rinnovare col Marsiglia. A gennaio, quindi, sarà libero di firmare un pre-accordo con qualsiasi club e il Milan è tra i più interessati. Tuttavia, la società meneghina tiene sotto osservazione svariati profili. Dalla Spagna giunge una nuova indiscrezione, secondo cui il Diavolo avrebbe puntato gli occhi su un calciatore del Real Madrid.

Si tratta di Lucas Vazquez, esterno offensivo classe 1991 in scadenza con le Merengues il 30 giugno 2021. Col Real ha totalizzato 215 presenze, condite da 24 reti e 48 assist. Al momento non pare esserci alcuna trattativa fra il giocatore e la società spagnola per prolungare l’accordo. “E’ molto importante per noi. Ho sempre apprezzato il suo impegno e le sue qualità. Sono contento del contributo che dà alla squadra, Lucas ha il Real Madrid nel cuore. Futuro? Mi auguro che resterà. Vedremo”. E’ quanto ha dichiarato Zinedine Zidane recentemente in conferenza stampa, sottolineando l’auspicio di avere Vazquez a disposizione anche per la prossima stagione. Tuttavia, l’ipotesi che il Real Madrid lo lasci partire a parametro zero è piuttosto concreta.

Secondo quel che riferisce ‘Bernabéu Digital’, il Milan starebbe monitorando la situazione con grande interesse e potrebbe muoversi già nei prossimi giorni. La possibilità di ingaggiare a costo zero un giocatore come Vazquez fa gola e lui, dal canto suo, potrebbe esser affascinato dall’opportunità di sbarcare in Italia. Sinora, infatti, Vazquez ha giocato soltanto in Spagna, con le maglie di Espanyol e Real Madrid. In Italia, giunto alla soglia dei 30 anni, avrebbe modo di misurarsi in un altro campionato e con un nuovo progetto, tanto ambizioso quanto affascinante, come quello rossonero. E l’infortunio di Ibra ha aperto un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA