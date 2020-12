Calciomercato Milan – Colpo da Liverpool: “Il Milan lo vuole subito”

Calciomercato Milan – Maldini tenta il colpo dal Liverpool

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La dirigenza rossonera continua a sondare diversi nomi in vista del sempre più vicino mercato di gennaio. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di consegnare al tecnico Stefano pioli una squadra ancora più forte. Dopo un inizio di stagione come mai nella storia rossonera, si tratta infatti del record di punti da quando se ne assegnano tre per ogni vittoria, il Milan guarda oltre. Stando agli ultimi rumors di mercato, sembra che il Liverpool possa aprire al Milan in vista l’acquisizione del cartellino di Xherdan Shaqiri.

LA VISIONE DEI TABLOID E LA VOLONTA’ DEL LIVERPOOL – I tabloid inglesi, infatti, scrivono che lo svizzero, che Klopp non utilizza moltissimo, potrebbe lasciare già nel prossimo mese di gennaio, per una valutazione di circa 16 milioni di euro, questo il suo prezzo indicato da Transfermarkt. Il contratto di Shaqiri scade nel 2023, difficile quindi ottenere grandi sconti, anche se il Milan ci potrebbe provare, visto il potere contrattuale. Da giorni si parla poi del fatto che il Liverpool voglia far un pò di cassa: la squadra inglese a gennaio vuole incassare 30 milioni di sterline dalla vendita di Divock Origi e proprio di Xherdan Shaqiri.

LE PAROLE DI MALDINI E I TANTI, TROPPI RINNOVI IN BALLO – Lo stesso dirigente rossonero Paolo Maldini a parole si mostra dubbioso sui prossimi rinnovi di contratto. Queste a tal proposito le sue dichiarazioni: “Lo scudetto? Ibrahimovic ti spinge ad arrivare a risultati che sembrano impossibili. Sui rinnovi nessuna novità. Verranno fissati appuntamenti, ma non c’è fretta. I contatti sono continui, dobbiamo solo trovare il giusto momento per chiudere“. Qualora dunque uno dei tanti rinnovi in ballo nel club rossonero, su tutti quello di Calhanoglu, dovsse fallire, ecco che l’ipotesi Shaqiri prenderebbe ancora più consistenza. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<