Calciomercato Milan – Che colpo di Maldini: si chiude per un grande attaccante!

Calciomercato Milan – Vittoria e grande notizia sul mercato!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Durante questo mercato Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un attaccante. Un giocatore che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic, tornato solo oggi nella lista dei convocati. La prima punta è più uno sfizio che una necessità in casa Milan visto che nelle partite senza lo svedese Rafael Leao non l’ha fatto rimpiangere segnando gol importanti e pesanti. La coppia mercato di via Aldo Rossi sta studiando il profilo idoneo sul quale affondare il colpo: Belotti, Zaha, Pavoletti. Ma è noto che le necessità dei rossoneri sono il centrale difensivo e il centrocampo.

Non è detto dunque che il centravanti arriverà già gennaio. Non è da escludere, infatti, che Maldini e Massara aspettino la fine del campionato per accaparrarsi uno svincolato. E in questa categoria c’è un giocatore davvero importante che piace molti ai dirigenti: Memphis Depay. Il Milan e l’Olanda è un binomio storico per successi passati dai rossoneri e molti olandesi sognano di vestire la maglia meneghina. E gli uomini mercato potrebbero sfruttare a loro vantaggio questo fascino sbaragliano la concorrenza.

DEPAY – Depay, dopo aver vestito le maglie di PSV Eindhoven e Manchester United, è un giocatore del Lione, club con il quale il Milan ha un ottimo rapporto. L’olandese classe ’94 ha fatto sapere alla dirigenza transalpina che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giungo 2021, attirando molti club su di lui come il Barcellona e il Milan. Ma ci sono delle novità sul suo futuro: il Daily Mail riporta che il ragazzo avrebbe deciso di restare alla corte di Rudi Garcia fino a fine stagione.

IL TWEET DEL PRESIDENTE – Il Lione, al momento, è primo in Ligue 1 e con Depay in rosa non è proibito sognare. Un sogno anche del numero uno dei transalpini Aulas: “Memphis Depay dovrebbe aspettare fino alla fine della stagione prima di lasciare l’OL. Sarebbe bello lasciare in pace Memphis, un capitano esemplare. Dopo la semifinale di Champions dell’anno scorso, può portarci molto in alto anche quest’anno: sarà sempre a casa all’OL”. >>> E Maldini prova a stupire tutti con un clamoroso colpo di scena: tre colpi low cost per un gennaio da urlo! <<<