Calciomercato Milan – Clamoroso scambio in Spagna: operazione da applausi!

Calciomercato Milan – Che scambio dalla Spagna

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In casa rossonera sta entrando nel vivo il toto-difensore. La sessione invernale di mercato, infatti, si avvicina a grandi passi. L’obiettivo numero uno, per la dirigenza meneghina, è regalare un nuovo centrale a Stefano Pioli per l’inizio di gennaio. I profili più caldi sono sempre quelli di Kabak, Rudiger, Lovato e Simakan. Tuttavia, in questi giorni la girandola dei nomi sta ruotando con maggior intensità. Stando al portale ‘calciomercato.it’, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero puntato gli occhi anche su un difensore del Valencia. Non solo, ma starebbero pensando persino a un clamoroso scambio. L’indiscrezione, inoltre, sta trovando riscontri proprio tra i media spagnoli.

Il giocatore in questione sarebbe Mouctar Diakhaby, centrale francese classe 1996. Cresciuto nelle giovanili del Lione, si è trasferito a Valencia nel 2018 per 15 milioni di euro. Conta trentacinque presenze nella Liga, con due reti all’attivo. In questa stagione è a quota sette partite disputate. In ambito internazionale ha collezionato trenta presenze fra Champions ed Europa League, ma non ha ancora giocato con la Nazionale Maggiore. ‘Fichajes.com’ conferma come sia davvero forte l’interesse del Milan. Il club rossonero starebbe seriamente valutando di mettere sul piatto il cartellino di Samuel Castillejo. Quest’ultimo ha ormai perso il posto da titolare a beneficio di Alexis Saelemaekers e cerca un minutaggio maggiore.

Non a caso Castillejo sta trovando spazio solamente nelle sfide d’Europa League, mentre in campionato scende in campo col contagocce. Lo spagnolo ha trovato il gol a Genova, ma anche con la Samp è partito dalla panchina. Il Valencia, a caccia di un’ala per rimpolpare il suo reparto offensivo, prenderebbe in seria considerazione uno scambio alla pari fra Diakhaby e Castillejo. Lo spagnolo, dal canto suo, difficilmente rinuncerebbe all’opportunità di tornare a giocare in Liga, dove ha già militato con le maglie di Malaga e Villareal. Un’operazione di mercato, dunque, senza conguagli economici, che farebbe felici tutte le parti in causa. Le due società non si sono ancora sedute ufficialmente al tavolo delle trattative, ma nei prossimi giorni potrebbero allacciare i primi contatti. >>>Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! <<<