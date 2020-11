Calciomercato Milan – Clamorosa idea: Maldini e Conte chiudono un affare da urlo!

Calciomercato Milan – Maldini a un passo dal nuovo G. Jesus

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Con il contratto di Hakan Calhanoglu in scadenza tra meno di un anno, il Milan comincia a guardarsi attorno in cerca di un possibile sostituto. La trattativa col numero 10 turco, infatti, sta diventando sempre più complessa per via della distanza fra domanda e offerta. Hakan e il suo procuratore spingono per un contratto da 6.5 milioni a stagione, a fronte dei 3.5 che il club è disposto ad offrire. Una forbice decisamente ampia, tutt’altro che facile da chiudere. Maldini e Massara non hanno intenzione di proporre una cifra così alta e sarebbero persino disposti a perdere il giocatore a costo zero al termine della stagione. Ecco perché i dirigenti rossoneri sono già in cerca di un fantasista che possa eventualmente rimpiazzare Calhanoglu, qualora ci fosse davvero la separazione a giugno.

In Spagna, nelle ultime ore, è stata lanciata una bomba clamorosa. Stando a quel che riferisce il portale ‘fichajes.com’, il Diavolo avrebbe puntato i propri occhi su un giocatore nerazzurro. Si tratta di Christian Eriksen, stella della nazionale danese, ma fuori dal progetto di Conte nella squadra nerazzurra. L’ex Tottenham è arrivato a Milano lo scorso gennaio, in un affare da 20 milioni di euro. Il classe ’92, però, non è mai riuscito a ritagliarsi grande spazio all’ombra del Duomo ed è a tutti gli effetti una riserva. I numeri parlano chiaro: ventidue presenze (quasi tutte entrando a gara in corso) e un solo gol in Serie A. Il ruolo di comprimario, tuttavia, sta stretto ad Eriksen, il quale non è più disposto a ricoprirlo: per questo sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi che Marotta lo metta sul mercato.

Le pretendenti, oltre al Milan, non mancano. Sulle tracce del danese ci sarebbero infatti anche molti altri club europei, come Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e lo stesso Tottenham, che lo riporterebbe volentieri a Londra. L'Inter, per farlo partire, potrebbe accontentarsi di riprendere i 20 milioni investiti meno di un anno fa. Il Milan, per il momento, non ha bussato alla porta dei cugini nerazzurri, ma potrebbe davvero farlo qualora saltasse definitivamente la trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. Maldini e Massara fiutano il grande affare, tenendo per ora il colpo in canna. Chissà che nella prossima stagione non si possa vedere Eriksen ancora a Milano, ma sulla sponda rossonera del Naviglio.