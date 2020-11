Calciomercato Milan – Clamoroso da Liverpool: i tifosi sognano il colpo!

MILANO – Il Liverpool Echo è sicuro: la squadra di Klopp sta affrontando molte difficoltà per il rinnovo di Georginio Wijnaldum e la dirigenza dei Reds starebbe pensando di rimpiazzarlo con Dominik Szoboszlai, l’ungherese che piace a Maldini e Massara. Un problema importante per i rossoneri visto che la dirigenza sarebbe stata pronta a staccare un assegno da 25 milioni di euro per pagare la clausola rescissoria e portarlo alla corte di Stefano Pioli. Una clausola inserita nell’ultimo rinnovo di contratto firmato dal fantasista magiaro. Per il Liverpool perdere l’olandese e ingaggiare Szoboszlai è un gioco che varrebbe la candela. Non tanto per la posizione in campo, ma per questioni anagrafiche: il primo è un classe 1990, il secondo 2000.

E propria l’idea dei Reds di ringiovanire la rosa potrebbe essere un assist (involontario) per il Milan. Il portale spagnolo todofichajes.com riporta come Maldini e Massara starebbero facendo più di un pensiero su Wijnaldum. L’olandese continua a giocare a grandissimi livelli e potrebbe far fare il salto di qualità definitivo al centrocampo di Pioli. Un reparto molto giovane quello rossonero ma con poca esperienza internazionale. Non è un segreto che durante il mercato estivo la dirigenza rossonera ha provato a regalare al tecnico emiliano un centrocampista di esperienza. Il prescelto era Tiémoué Bakayoko, che alla fine (e un po’ a sorpresa) ha firmato per il club di De Laurentiis.

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, aveva messo in cima alla lista della spesa l’olandese classe ’90 per dare nuova linfa alla mediana blaugrana, Il Liverpool era già nell’idea di perdere Wijnaldum, tanto da ingaggiare Thiago Alcantara. La richiesta per l’olandese non era nemmeno troppo alta: 17 milioni secondo il Mirror, mentre ora i Reds chiedono 40 milioni. Non è escluso che possano abbassare le proprie pretese pur di non perderlo a parametro zero. Qualora la squadra di Anfield dovesse abbassare le proprie richieste, il Milan farà la sua mossa. Altrimenti Wijnaldum vestirà la maglia rossonera a giugno da svincolato. E viene svelata la lista completa degli obiettivi di Maldini per gennaio: 15 nomi per tre grandi colpi, il Milan vuole la Champions subito! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA