Calciomercato Milan – Colpo francese: “20 milioni per il centravanti”

Calciomercato Milan – Venti milioni per il colpo di gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il mercato invernale è sempre più vicino e il Milan vuole muoversi in anticipo. L’obiettivo è poter consegnare a Pioli dei rinforzi già nella prima metà di gennaio. La priorità del club resta il difensore. I dirigenti meneghini, però, si guardano attorno in cerca di opportunità anche per altre zone del campo. Nelle ultime settimane è emerso un aspetto che, sino al termine del campionato, potrebbe rivelarsi un problema non da poco: l‘assenza di un vice-Ibra. Sia Rebic che Leao possono adattarsi a fare le prime punte, ma entrambi preferiscono giocare come esterni. Colombo, invece, viene utilizzato col contagocce e a gennaio potrebbe partire in prestito. Sul mercato sarebbe quindi opportuno andare a prendere anche un centravanti.

Stando a quel che riferiscono in Scozia, in particolare il portale Daily Record, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un giocatore del Celtic. Si tratta di Edouard. Attaccante francese classe 1998, cresciuto nelle giovanili del PSG. E’ stato prelevato dal club di Glasgow nell’estate del 2017. Nel campionato scozzese ha segnato la bellezza di 50 gol in 88 presenze. Non solo, ma Edouard si è messo in mostra anche in campo internazionale. In questa stagione ha affrontato proprio il Milan in Europa League. A San Siro, lo scorso 3 dicembre, è anche andato a segno. Inoltre, detiene il record di reti con la Francia Under 21: 15 in 10 partite.

Tuttavia, la concorrenza non manca. Secondo il quotidiano Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbe anche Paratici. Ecco perché il Milan vuole giocare d’anticipo. Maldini e Massara potrebbero sfruttare i buoni rapporti che intercorrono con la dirigenza scozzese. Nella scorsa sessione di mercato si è infatti stretto ulteriormente il legame fra Milan e Celtic, grazie al trasferimento di Laxalt nella squadra biancoverde. Edouard è stato l’acquisto più oneroso nella storia del Celtic, il quale lo ha pagato circa 11,5 milioni di euro. E’ possibile che il club di Glasgow accetti di farlo partire per una cifra tra i 17 e i 20 milioni, mettendo a bilancio un’importante plusvalenza. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<