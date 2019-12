Calciomercato Milan, attenzione: arriva la notizia che può cambiare tutto

Calciomercato Milan

Sono momenti caldi in casa rossonera. Il momento è quello che è e la sensazione – al di là di ogni risultato che può arrivare dal campionato – è che qualcosa di grosso stia per accadere. C’è (da tempo) bisogno di una svolta e la società rossonera, come tutti sanno, avrebbe pensato di trovarla in Ibrahimovic, per dare una scossa non solo a livello tecnico ad una squadra che ha bisogno di correre e credere, ma anche a livello mentale. Con un calciatore che ha fatto della sua autostima un punto fermo della sua carriera. Ma a questo proposito, arrivano delle indiscrezioni davvero particolari che potrebbero cambiare tutto, rimettendo in discussione le mosse future di calciomercato da parte del Milan.

Sì, perchè stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, l'attesa si sta facendo un po' troppo prolungata e questo, starebbe portando il Milan a stufarsi, nel vero senso della parola. Ecco il motivo per cui – chi lo avrebbe mai detto – adesso sarebbero i rossoneri ad avere dubbi sul calciatore. Non tanto sulle sue qualità, quanto sulle sue ambizioni e le sue intenzioni. Da parte di Zlatan non arrivano segnali, né in un senso nè nell'altro e questo, non fa che peggiorare le cose. Ecco il motivo per cui più i giorni passano e più le possibilità di rivederlo in rossonero sembrano calare in maniera importante. Il Milan – come scrive il Corriere della Sera – ora sta seriamente pesando quanto valga la pena investire su un 38enne dal quale, di fronte ad una opportunità del genere, ci si aspettava almeno un po' più di entusiasmo. Detto questo, comunque, va detto che la dirigenza rossonera sarebbe seriamente intenzionata ad attuare una vera rivoluzione.