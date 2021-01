Calciomercato Milan – Il mercato si apre col botto: “Vuole andar via subito!”

Calciomercato Milan – Che colpo low cost in Francia!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan vuole fare cassa per raggiungere i suoi obiettivi di mercato. Ivan Gazidis, Frederic Massara e Paolo Maldini, massimi dirigenti rossoneri, lavorano ormai da settimane in vista della ormai prossima sessione di mercato di gennaio.Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi da regalare a Stefano pioli.ciò per permettergli di continuare a lottare nei posti più alti della classifica. Non c’è solo il mercato in entrata però, all’ordine del giorno. Molto in voga nelle ultime ore, anche quello in uscita. Ciò soprattutto a causa dell’interessamento di diversi club per l’esterno rossonero, classe 1995, Samu Castillejo.

SULL’INTERESSE DI VARI CLUB DALLA SPAGNA – Nelle ultime ore, si parla poi du un Milan che sarebbe molto interessata a Hector Herrera. Lo scrivono in Spagna, con i rossoneri pronti a sacrificare Samu Castillejo per arrivare al centrocampista in uscita dall’Atletico Madrid. Proprio all’Atletico Madrid, così come al Villarreal, Siviglia e Valencia, interessa l’esterno offensivo, Samu Castillejo. Anche il Siviglia di Monchi e il Valencia sono pronti a farsi avanti. Lo spagnolo potrebbe essere sacrificato per arrivare al tanto agognato centrocampista.

LE PAROLE DEL MUNDO DEPORTIVO E LA VOLONTA’ DEL CALCIATORE – Il Milan è l’unico club ancora imbattuto nei cinque campionati europei più prestigiosi. Il 2020 è stato un anno da incorniciare: 79 punti in 35 partite. Ma ciò non basterebbe secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, per convincere Samu Castillejo a restare al Milan. Il calciatore vuole lasciare la squadra di Pioli, soprattutto dopo essere stato sorpassato nelle gerarchie da Alexis Saelemaekers. Le offerte non gli mancano: in prima fila c’è, sempre secondo il portale spagnolo, proprio l’Atletico Madrid. Il club di Simeone potrebbe offrire in cambio il difensore montenegrino Stefan Savic, ex Fiorentina; oppure il mediano Hector Herrera, messicano, corteggiato in passato dal Napoli quando giocava nel Porto. >>> E dopo l’ultima vittoria in campionato arriva la conferma: “Ecco il piano di gennaio, tre grandi colpi per il sogno Scudetto!” <<<