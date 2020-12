Calciomercato Milan – Scelto il bomber del futuro: “È il perfetto vice-Ibra”

Calciomercato Milan – Scelto il nuovo bomber rossonero

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan è la protagonista inaspettata di questa prima stagione di Serie A. Nessuno si sarebbe aspettato i rossoneri al comando del Campionato con ben 5 punti di vantaggio sulla seconda. Merito di Pioli senza ombra di dubbio, ma non si possono dimenticare i meriti di Maldini e Massara. Gli uomini mercato rossoneri sono riusciti a mettere in pratica al meglio il diktat di Elliott: una squadra giovane dal grandissimo potenziale. E proprio per questo il d.t. che il d.s. continuano a monitorare i giovani più interessanti, sia nel panorama nazionale che europeo.

Si spiega così l’interesse per i tanti giovani presenti nel taccuino di Maldini come Kabak, Simakan, Szoboszlai, Ravella De Ketelaere. Solo per citarne alcuni. Ma non si possono dimenticare le esigenze della squadra come il difensore centrale, ma anche un attaccante. E proprio questo ruolo è tornato in auge il nome di Gianluca Scamacca. L’ex PSV (ma cresciuto nel vivaio giallorosso) rappresenta il giocatore ideale del fondo Elliot. Ed ha anche un bonus legato al costo: ancora basso. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Maldini segue il ragazzo da tempo e avrebbe dato ordine agli osservatori rossoneri di fornirgli relazioni dettagliate su di lui.

Il Milan è alla ricerca di vice Ibrahimovic, anche se continua a circolare l’idea di finire la stagione con lo svedese, Rebic e Rafael Leao. Oltre ai giovani Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Intanto però il giovane attaccante continua a maturare esperienza con il Genoa di Maran. Il romano classe ’99 in questo campionato ha già messo a referto, in tutte le competizioni, 6 gol 1 assist in appena 9 presenze. Per non parlare del rendimento con l’Under21: 7 reti in 12 partite. Non bisogna dimenticare che però Scamacca è alla prima stagione di Serie A. Lo scorso anno il Sassuolo, detentore del cartellino della punta, lo ha girato all’Ascoli in Serie B, dove è stato determinate per salvare la squadra dalla retrocessione.

Il Sassuolo, club che ne detiene il cartellino, spera che l’attaccante possa continuare a impressionare e a segnare così che il prezzo possa salire e mettere a bilancio un’importante plusvalenza. Cosa non difficile visto che l’ex PSV è stato acquistato dagli emiliani per appena 500 mila euro nel 2017. L’idea dei neroverdi è quella di far finire al ragazzo la stagione al Genoa, ma se il Milan dovesse fare un’offerta interessante non è detto che Scamacca non possa vestire la maglia rossonera già da gennaio. Al più tardi da giugno. >>>E parte col botto il mercato di gennaio rossonero: Maldini ha deciso, fatti fuori tre giocatori e il Milan incassa 25 milioni! <<<