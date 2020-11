Calciomercato Milan – Bomba su Marca: Maldini sogna Isco, ecco l’offerta!

Calciomercato Milan – Offerta ufficiale da 40 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan e Hakan Calhanoglu sono sempre più lontani. Nonostante Daniele Bonera, in conferenza stampa, abbia rimarcato il legame tra il fantasista turco e la maglia rossonera, la trattativa per il rinnovo stenta a decollare e la scadenza del contratto si avvicina. Non è un caso che la dirigenza abbia già iniziato a guardarsi intorno, cercando un valido sostituto. L’ipotesi che Calha si svincoli a parametro zero al termine della stagione è concreta. Il club, quindi, non vuole farsi trovare impreparato ed è già a caccia di un nuovo trequartista. I nomi sulla lista dei desideri sono molteplici. Nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni che rimbalzano direttamente dalla Spagna, se ne sarebbe aggiunto uno molto affascinante.

Come riferisce il quotidiano iberico ‘Marca’, Isco Alarcon avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid. La società rossonera sarebbe una delle pretendenti più accreditate, ma deve fare i conti con la concorrenza di Paratici, il quale vorrebbe portare il giocatore spagnolo a Torino. Isco non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Zidane e lo scarso minutaggio riservatogli lo avrebbe già convinto a non rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022. L’entourage del giocatore ha già contattato la dirigenza madrilena per trovare una soluzione. Non è escluso che la cessione si concretizzi a gennaio, senza aspettare la fine della stagione.

Il Milan segue con grande interesse gli sviluppi della vicenda, pronto a bussare alla porta del Real. Alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono fra i due club, Maldini potrebbe godere di una corsia preferenziale con cui poter bruciare la concorrenza. La valutazione del classe 1992 si aggira sui 30 milioni di euro, la stessa cifra che le Merengues sborsarono nel 2013 per prelevarlo dal Malaga. Il Milan, dal canto suo, punta ad uno sconto. Un’intesa si potrebbe ottenere sulla base di un prestito oneroso con opzione di riscatto, per una cifra complessiva attorno ai 25 milioni. E Isco fa parte del clamoroso mercato di gennaio che stanno preparando Maldini e Gazidis. Quattro addii in casa rossonera, cinquanta milioni in cassa per tre colpi da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA