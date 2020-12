Calciomercato Milan – Bomba in Germania: “È a un passo dal Milan!”

Calciomercato Milan – Bomba in Germania: “A un passo dal Milan”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gaetano Di Caro è agente sportivo tedesco della Gdc Sport Management e intermediario internazionale del difensore centrale Ozan Kabak. Ora è ancora obiettivo del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio. Il difensore turco era stato già oggetto delle attenzioni rossonere nel corso della scorsa sessione estiva di mercato. L’offerta rossonera si era però fermata ai circa 15 milioni di euro.

SULLA SITUAZIONE IN GERMANIA -Questa l’opinione di Di Caro: “Da quello che risulta a me, ho parlato di persona con il general manager dello Schalke per dei sondaggi di mercato. Da quello che emerge, lui è in fase di colloquio con il Milan da molto tempo. Qua danno per certo che il Milan sia già molto vicino a Kabak. I rossoneri lo cercano da un bel pezzo. Il Milan era già vicinissimo a Kabak quando lo Stoccarda era retrocesso, non passò al Milan perché l’allora direttore sportivo dei tedeschi si trasferì allo Schalke e si portò dietro il suo pupillo. Mi risulta anche che Maldini e Massara sono stati sempre molto elogiati anche dal giocatore, sono stati gli unici che hanno dato la sensazione di volerlo a tutti i costi”.

SUL PREZZO E LE POSSIBILITA’ ROSSONERE – E sulle opportunità che il Milan deve essere bravo a cogliere: “In estate lo Schalke ha dovuto dare un prezzo, addirittura si parlava di 30 milioni più bonus, non lo volevano vendere. Massara e Maldini ci sanno fare, hanno giocato un po’ al ribasso. Penso che vista l’attuale situazione finanziaria e sportiva, lo Schalke lo darà via per circa 23/25 milioni. Questo è un mio parere, vedendo la cifra di Kumbulla e le richieste per Lovato, Ozan Kabak è molto più forte”. Il Milan è pronto all’assalto, insomma. Il mercato di gennaio è alle porte e Maldini non vuole farsi sfuggire l’occasione. >>> Ed in queste ore arriva la tegola sul fronte Ibra: lo svedese va ancora ko, Maldini pronto a intervenire subito a gennaio con cinque bomber da portare a Milanello! <<<