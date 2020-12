Calciomercato Milan – Blitz a Casa Milan: “Maldini a un passo dalla chiusura!”

Calciomercato Milan – Blitz in queste ore a Casa Milan!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. Un tema importante quello dei rinnovi di contratto. Diversi sono infatti i calciatori in scadenza. Su tutti, quale sarà il futuro del trequartista rossonero, al Milan ormai da diversi anni, Hakan Çalhanoğlu? Nelle ultime ore le voci sul suo possibile rinnovo di contratto si sono sempre più intensificate.le prestazioni del calciatore turco negli ultimi mesi sono andate in crescendo, seppur con qualche passo falso. Nella testa dei dirigenti rossoneri c’è la volontà di mantenere con sé il calciatore, ma la trattativa per prolungare l’accordo in essere non è facile.

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PAROLE DI PAOLO MALDINI – Proprio il direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, si è espresso a tal proposito: “Il rinnovo di Calhanoglu? Ci proviamo, loro anche ci provano. Siamo in una situazione un po’ delicata perché il giocatore sta andando in scadenza. C’è grande disponibilità da ambo le parti. Sicuramente c’è una collaborazione generale per arrivare ad un risultato che dovrebbe mettere d’accordo tutti”.

L'INCONTRO CON L'AGENTE A CASA MILAN – Nella giornata di ieri c'è stato l'incontro, uno di quelli decisivi per intavolare la trattativa nella giusta direzione. Il suo agente è uscito da casa Milan con un'offerta sul piatto: il rinnovo del turco che andrebbe a percepire uno stipendio di 3,5 milioni di euro. La distanza fra domanda e offerta e dunque ancora ampia.quello che infatti sembra che Calhanoglu vorrebbe, si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Non c'è ancora la fumata bianca, però le parti sembrano essersi un po' avvicinate. La Gazzetta dello Sport scrive che qualcosa si è sbloccato e le parti non sono così lontane da non poter ipotizzare un accordo.