Calciomercato Milan – Missione in Inghilterra: blitz rossonero e colpo vicino

Calciomercato Milan – Blitz rossonero in Inghilterra

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo mesi di confusione, finalmente si respira un’aria serena in casa Milan. I risultati positivi degli ultimi mesi e le buone intuizioni di mercato del duo Maldini-Massara hanno dato una svolta al progetto rossonero. Che ora, però, ha bisogno di continuità. Una continuità che deve partire dalla conferma degli elementi presenti in questo momento a Milanello. Ed è proprio questo l’obiettivo di Maldini sul mercato, cercare prima di tutto di blindare i giocatori che già vestono la maglia rossonera.

Da una parte i rinnovi di alcuni giocatori in scadenza, dall’altra la permanenza di diversi elementi arrivati in prestito pochi mesi fa. È il caso di Diogo Dalot, terzino portoghese arrivato in prestito secco dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan ha già dato mandato all’intermediario italiano del giocatore, Gabriele Giuffreda, di aprire la trattativa con i Red Devils. Le opzioni sul tavolo sono due, o un riscatto immediato da poter esercitare già durante questa stagione. Oppure mettere già nero su bianco il prolungamento del prestito di un altro anno, inserendo un diritto di riscatto più alto.

Lo United al momento prende tempo, sa che Dalot può esplodere da un momento all'altro e vuole sfruttare al meglio il potenziale del ragazzo. I Red Devils vogliono evitare l'errore fatto dal Real Madrid con Theo Hernandez, ceduto subito per 20 milioni e poi esploso al Milan. A Manchester Dalot è chiuso da Wan Bissaka, ma allo United sanno di poter massimizzare la cessione del portoghese attendendo la fine di questa stagione. Dal canto suo il Milan apprezza le qualità di Dalot e vorrebbe blindarlo subito, confermando così a Milanello un terzino valido e duttile che Pioli sta inserendo benissimo nei meccanismi difensivi dei rossoneri.