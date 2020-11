Calciomercato Milan – Blitz di Maldini: “Arriva subito un grande attaccante!”

Calciomercato Milan – Maldini punta un grande attaccante

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan si muove sul mercato in vista della prossima sessione invernale. Con un primo posto al momento in saccoccia, le pressioni su calciatori e dirigenti rossoneri sono sicuramente aumentate.Ecco anche perché una oculata campagna acquisti a gennaio è il prossimo passo nella strada che porta a far tornare il Milan al vertice del calcio mondiale. Diversi sono i nomi che sono stati accostati al club rossonero nelle ultime ore. Su tutti quello di Marcus Lilian Thuram-Ulien. Si tratta di un calciatore francese, attaccante del Borussia M’gladbach. Un classe 1997 di 23 anni, figlio di Lilian Thuram, giocatore che in quel periodo militava nel Parma, di fatti sua città natale.

IL SUO AMORE PER IL MILAN – Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Non so perché, ma quando papà giocava nella Juventus, io tifavo per il Milan. Quando è passato al Barcellona, tifavo per il Real Madrid. Adoravo Andriy Shevchenko e Hernán Crespo. Ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia Mönchengladbach. Per questo la partita di domani per me non sarà un derby. Sarebbe stato un derby vero se avessi giocato contro Adriano, Christian Vieri ed Obafemi Martins. Voglio soltanto segnare per il Borussia Mönchengladbach. Cosa ne penso di Zlatan Ibrahimovic? Quando hai Zlatan in rosa, è un vantaggio per tutti. Giocatori e club. Lui ti motiva a vincere, a fare il massimo per riuscirci”

IL TENTATIVO ROSSONERO – Insomma, l’amore per il Milan già non gli manca. Stefano Pioli avrebbe chiesto al club di sondare il terreno per il giocatore. Un tentativo da parte della dirigenza rossonera è quindi plausibile già nelle prossime sessioni di mercato. Da capire se verrà fatto subito a gennaio o se ne riparlerà nel caso nella prossima estate. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA