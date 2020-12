Calciomercato Milan – Blitz improvviso: “Gazidis offre 25 milioni, vuole chiudere subito!”

Calciomercato Milan – Blitz Gazidis da 25 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, forte dei 26 punti conquistati in dieci giornate di campionato, si sta approcciando con entusiasmo e rinnovata fiducia al calciomercato invernale. L’idea, infatti, è quella di migliorare ancora di più la squadra. Si vuole alzare il livello degli obiettivi e le ambizioni del club. C’è, dunque, tanto ottimismo: la squadra farà bene e… bisogna pensare già (abbastanza) in grande, restando, però, coi piedi ben saldi per terra.

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, e Frederic Massara, dunque, stanno già sondando alcune piste per il mercato di gennaio. Quella tecnicamente più valida conduce al nome di Dominik Szloboszlai, talento 20enne in forza al Red Bull Salisburgo. Matyas Esterhazy, agente dell’ungherese, si era così espresso al portale ungherese DIGI Sport circa un mese fa: “Ogni volta che fa una bella partita le voci si intensificano, ma la nostra idea non cambia. Tutti questi feedback che arrivano dimostrano che siamo sulla strada giusta. Non so se partirà a gennaio o in estate, ma la cosa importante è che trovi un club in cui abbia buone possibilità di giocare e di proseguire nella sua crescita iniziata al Salisburgo”.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera continua a tenere vivi i contatti con il suo entourage, nonostante le voci che arrivano dall'estero non siano esattamente così positive. Il talento ungherese sembra infatti pronto a cambiare maglia a gennaio, ma per trasferirsi dal RB Salisburgo alla casa madre del RB Lipsia; in questo modo la Red Bull eluderebbe la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, potendo vendere Sloboszlai ad un prezzo più alto la prossima estate. Lì, a trattare, la prossima estate ci sarà Paolo Maldini a nome del Milan.