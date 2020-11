Calciomercato Milan – Da Barcellona assicurano: “Che scambio col Milan!”

Calciomercato Milan, Scambio tra Milan e Barcellona

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Ronald Koeman vuole dei rinforzi per il suo Barcellona. Il tecnico ha olandese ha consegnato alla dirigenza blaugrana la lista dei desiderata. Per l’attacco la richiesta è nota ai molti: Memphis Depay. In difesa, secondo Sport.es, invece l’allenatore dei catalani ha segnalato tre giocatori. Tutti e tre argentini e tutti e tre con un passato in Liga: il giallorosso Fazio, il viola German Pezzella e il rossonero Mateo Musacchio. Proprio quest’ultimo ha il contratto in scadenza e la dirigenza di via Aldo Rossi non sembra essere intenzionata a rinnovarglielo. Il classe ’90 sta recuperando la condizione fisica e atletica dopo il suo infortunio alla caviglia, ma il suo stipendio da 2.000.000 di € pesa, e molto, sul bilancio ma difficilmente darà il suo apporto alla causa rossonera.

Le appena 18 presenze della scorsa stagione hanno portato la dirigenza a ragionare il sul futuro dell’argentino. La decisione? Meglio incassare e aumentare il tesoretto per il mercato. Il Barcellona però sembra voler il giocatore in prestito con diritto di riscatto, anche se il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Sulla scelta della formula pesa molto il caos dirigenziale dei blaugrana, prossimi alle elezioni del nuovo presidente. L’incontro per Musacchio però potrebbe essere l’occasione per il Milan per riprendere una trattativa arenata in estatate: ovvero Emerson Royal. Il club di via Aldo Rossi al momento sembrerebbe essere coperta per il ruolo ma la permanenza in Italia di Diogo Dalot è tutt’altro che scontato.

Per questo i rossoneri stanno sondando altri profilo e tra questi c'è proprio il brasiliano. Il terzino al Barcellona è chiuso da Sergi Roberto e da Sergino Dest e proprio per questo il club catalano lo ha lasciato in prestito al Betis Siviglia. A giugno però Emerson tornerà al Camp Nou e probabilmente verrà ceduto al migliore offerente. Il Milan potrebbe dunque mandare in prestito fino a giugno Musacchio e all'apertura del mercato trattare Emerson offrendo il cartellino dell'argentino oltre a un conguaglio economico di circa 18 milioni. Il rossonero ha una valutazione di 7 milioni di euro, mentre il brasiliano di 25. Il prestito dunque potrebbe essere il primo tassello per una trattativa, alla lunga, vantaggiosa al Milan.