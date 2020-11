Calciomercato Milan – Asse Madrid-Milano: maxi-operazione che ribalta il Milan!

Calciomercato Milan – Maxi-operazione con il Real Madrid

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gennaio si avvicina. La striscia dei 24 risultati utili consecutivi dei rossoneri è appena giunta al capolinea. Kjaer nel post partita è stato chiaro: “Il calcio è così. Non siamo certo diventati una cattiva squadra perché abbiamo perso. Ogni tanto una sveglia alla squadra fa bene”. Pioli riparte dalle parole del suo difensore centrale e non dispera. Nel frattempo Maldini non vuole perdere tempo. Ci sono dei rinnovi importanti che devono essere sistemati. La prossima sessione di mercato è alle porte e dalla Spagna arrivano suggestioni importanti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Real Madrid si sarebbe pentito di aver ceduto Theo Hernández ai rossoneri per “soli” 20 milioni di euro. Il francese in Italia è esploso e adesso il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 40 milioni. Sembrerebbe che i blancos sarebbe disposti a cedere Isco pur di riavere il numero 19. Questa volta però è Maldini che detta le leggi. Il talento del fantasista delle merengues sicuramente sarebbe un gran colpo di mercato. Ci sarebbe però un piccolo problema. Isco percepisce ben 7 milioni di euro a stagione e in questo momento il Milan non può permettersi un altro ingaggio di questo livello. Le carte in tavola però potrebbero cambiare se il numero 10 rossonero preparasse i bagagli.

Qualora Çalhanoğlu dovesse decidere di non rinnovare la sua permanenza a Milano, allora, la situazione cambierebbe notevolmente. Maldini potrebbe persino inserire nell'operazione Brahim Díaz. Lo spagnolo sta convincendo prestazione dopo prestazione e piace molto ai dirigenti rossoneri. D'altro canto se il fantasista turco dovesse restare in rossonero, rinnovando il contratto, Zidane virerebbe su un altro gioiellino di Pioli. Stiamo parlando di Ismaël Bennacer. Il classe '97 piace molto al Real che sembrerebbe essere molto interessato ad ottenere le prestazioni dell'algerino.