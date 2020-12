Calciomercato Milan – Affare boom dall’Inghilterra: “Il Milan chiude il colpo!”

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra il colpo per gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Gennaio si avvicina e con lui anche la prossima sessione di calciomercato. Il Diavolo è preso dal suo cammino in campionato e in Europa, e sarebbe strano il contrario visti gli ottimi risultati inanellati, ma la dirigenza ha ben chiari gli obiettivi per rinforzare la squadra e arrivare in fondo a tutte le competizioni. I problemi in difesa sono noti, profili che non convincono, come Musacchio e Duarte, e infortuni spingono Maldini e Massara alla ricerca del rinforzo giusto. Resta da capire quale profilo sarà scelto, ‘alla Gabbia‘ o ‘alla Kjaer‘? Un giovane di prospettiva, come Lovato dell’Hellas Verona o Kabak dello Schalke 04, oppure un centrale di esperienza, in grado di dare lo stesso apporto della coppia titolare della difesa rossonera?

Il Diavolo in questo momento deve ancora compiere il passo decisivo verso una di queste direzioni, e intanto continuano ad arrivare indiscrezioni proprio sul Milan, il mercato e il possibile nuovo difensore. ESPN infatti riporta le voci dell’interesse del club meneghino su Antonio Rudiger. Difensore centrale, che sa giocare anche come terzino destro, che vanta un passato in Serie A, alla Roma. Il tedesco è attualmente in forza al Chelsea di Franck Lampard, a gennaio prò potrebbe lasciare i Blues. E’ in uscita e la possibilità di acquistarlo ha attirato diverse squadre. Un profilo più alla Kjaer, che alla Gabbia ovviamente. In grado di portare ancora maggiore esperienza a Milanello, ma il Diavolo deve fare i conti con la concorrenza.

Il centrale infatti piace anche al Barcellona, ma non va sottovalutata la pista che porta alla sua ex squadra, la Roma, anche i giallorossi sono in corsa, sempre secondo la stessa fonte e potrebbero cercare l’affondo nel prossimo periodo. Un rinforzo di caratura internazionale per tutte e quattro le squadre. Il Milan prima però dovrà decidere quale strategia attuare, se decidere di puntare sull’esperienza o se invece realizzare un colpo in prospettiva. >>>E proprio in queste ore arriva la notizia: “Ecco altri 15 milioni per il mercato, Maldini si scatena a gennaio!” <<<