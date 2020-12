Calciomercato Milan – C’è l’accordo: “Maldini vuole chiudere subito!”

News Milan,

MILAN NEWS – La sosta natalizia è d’oro per i colori rossoneri. Il Milan, infatti, si trova al primo posto in classifica con 34 punti conquistati (esattamente il doppio di quelli ottenuti dai rossoneri nelle prime 14 gare disputate nella Serie A 2019/20), frutto di 10 vittorie e 4 pareggi e 0 sconfitte. Nessuno ha fatto meglio del club di via Aldo Rossi nel 2020. 79 punti in totale e primo posto in questa speciale classifica, davanti alle certamente più attrezzate rivali nerazzurri e bianconeri. Il Milan, di fatto, non perde mai: 26 partite di imbattibilità (unica squadra nei top-5 campionati europei imbattuta nel 2020-2021); l’attacco, inoltre, segna almeno due goal a partita da 15 giornate; nelle ultime 36 partite il Milan è stato sconfitto solo dal Lille nei gironi di Europa League 2020-2021 per 0-3.

Per poter proseguire su questa marcia, però, urgono rinforzi a gennaio, anche perché lo Scudetto resta sì un sogno, ma la possibilità di iniziare a pensarci seriamente passa inevitabilmente dalla campagna acquisti nel prossimo calciomercato invernale. A Stefano Pioli, innanzitutto, serve un difensore. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno come obiettivo principale l’acquisizione di un difensore centrale, e in cima alla lista c’è il francese Mohamed Simakan. Il 20enne dello Strasburgo era stato vicinissimo al Milan ad ottobre scorso, nelle ultime ore di mercato, ma l’affare potrebbe andare in porto a gennaio. In queste ore si parla di un accordo di massima con l’entourage del difensore, per un contratto di cinque anni a poco meno di due milioni di euro, manca ancora l’accordo con lo Strasburgo che spera di ottenere una ventina di milioni.

Adesso bisogna trattare con lo Strasburgo, che valuta il suo giocatore intorno ai 20 milioni di euro di euro. L'intenzione del Milan è quella di fra scendere le pretese dei francesi per far salire, di conseguenza, le ambizioni dei rossoneri. La trattativa va avanti.