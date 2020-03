Calciomercato Milan – 30 milioni e si chiude: Gazidis ha già deciso!

CALCIOMERCATO MILAN – La pesante sconfitta contro il Genoa ha chiuso una settimana nera per il Milan. Il caos coronavirus, la rivoluzione societaria e il conseguente addio di Boban rappresentavano un perfetto preambolo alla sconfitta di ieri. Adesso il progetto rossonero deve ripartire e Elliott ha deciso di dare pieni poteri a Gazidis. L’AD milanista sarà il fulcro del nuovo progetto, e già diverse decisioni sono prese. A cominciare dall’allenatore, con Ralf Rangnick che con ogni probabilità prenderà il posto di Stefano Pioli. Il tedesco sta valutando la rosa milanista, e un giocatore è stato di fatto già tagliato fuori. Stiamo parlando di Lucas Paquetà, vero e proprio oggetto misterioso di questa stagione in casa Milan. Per il brasiliano c’è sempre il forte interessamento del PSG. Leonardo infatti vorrebbe investire circa 30 milioni a giugno per portarlo a Parigi, cifra che andrebbe bene a Gazidis. Una cassa importante per dare linfa alle finanze rossonere in vista della rivoluzione estiva. E intanto Rangnick e Gazidis hanno già deciso il futuro del Milan. Ecco i cinque nomi caldissimi per l’estate! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA