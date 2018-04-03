ASCOLTERAI - Repice: "Il Milan è uscito a testa alta dallo Stadium. Calhanoglu? Mi stupisce in positivo"
R. I. Milanista Redazione Il Milanista
Ecco le parole del telecronista della Rai Francesco Repice
Ecco le parole del telecronista della Rai Francesco Repice
Ecco le dichiarazioni rilasciate in esclusiva alla nostra redazione
Francesco Repice in esclusiva per Ilmilanista.it
Le parole del telecronista Rai
Daniele Fortuna domenica pomeriggio ha commentto Bologna-Milan per RadioRai.
L'analisi di Juventus-Milan del cronista Rai