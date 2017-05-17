I rossoneri si muovono in anticipo sul mercato togliendo alla concorrenza giocatori importanti. Secondo il giornalista di Sky Sport, fra le due milanesi il club di via Aldo Rossi vince nel testa a testa di calciomercato
MILANO - Dario Massara, l'esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del testa a testa sul mercato tra le due squadre milanesi, esaltando le operazioni svolte dal Milan per accaparrarsi i giocatori migliori sulla piazza.
Ecco le sue parole: “A Milano in tanti si aspettavano i colpi dell’Inter ma il Milan sta sorprendendo tutti. I rossoneri hanno fatto acquisti molto importanti, non solo per il valore e perché rinforzano difesa, centrocampo e attacco, ma perché i giocatori sono stati strappati alla concorrenza, Rodriguez all’Inter e Kessie alla Roma. Tra le nuove proprietà cinesi è quella del Milan che si sta muovendo meglio e rischia, in positivo, di iniziare il mercato con tre acquisti già conclusi”.
Ma ecco le cifre del trasferimento di Rodriguez al Milan...CONTINUA A LEGGERE
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