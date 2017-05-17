MILANO - Dario Massara, l'esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del testa a testa sul mercato tra le due squadre milanesi, esaltando le operazioni svolte dal Milan per accaparrarsi i giocatori migliori sulla piazza.

Ecco le sue parole: “A Milano in tanti si aspettavano i colpi dell’Inter ma il Milan sta sorprendendo tutti. I rossoneri hanno fatto acquisti molto importanti, non solo per il valore e perché rinforzano difesa, centrocampo e attacco, ma perché i giocatori sono stati strappati alla concorrenza, Rodriguez all’Inter e Kessie alla Roma. Tra le nuove proprietà cinesi è quella del Milan che si sta muovendo meglio e rischia, in positivo, di iniziare il mercato con tre acquisti già conclusi”.

Ma ecco le cifre del trasferimento di Rodriguez al Milan...CONTINUA A LEGGERE