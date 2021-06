Leao, il probabile uomo in più della prossima stagione

Rafa Leao dovrà essere uno dei punti fermi del Milan del futuro, ma serve continuità.

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è un giocatore sul quale il Milan punta tantissimo.

Il livello delle prestazioni della stagione appena conclusa è stato altalenante. Rafa ha infatti alternato prestazioni di altissimo livello ad altre in cui sembrava essere un oggetto misterioso.

Nonostante ciò è stato impiegato moltissimo dal mister Stefano Pioli, il quale intravede nel giovane attaccante qualità innate, le quali potrebbero certamente dare una grossissima mano al Milan.

Rafa Leao ha messo piede in campo in trenta partite in questa stagione di Serie A appena conclusa. Ha messo a segno 6 reti, una ogni 324 minuti sul terreno di gioco (una media di 0.2 gol a partita). Ha anche fornito 6 assist per i suoi compagni.

Rafael Leao ha contribuito a portare a casa punti importantissimi lasciando un segno indelebile in alcune partite. Celebri sono i suoi gol contro il Benevento e contro il Sassuolo. Nella prima occasione ha marcato il tabellino con un pallonetto dolcissimo da posizione defilata, mentre contro i neroverdi il gioiellino portoghese ha stabilito un nuovo record della Serie A segnando il gol più veloce di sempre (circa sei secondi dopo il fischio d'inizio).

Quel che è certo è che Leao abbia i colpi da potenziale campione, ma a volte pecca di superficialità.

Un altro problema legato al giocatore è senza dubbio il ruolo. È stato impiegato da Stefano Pioli principalmente come punta centrale, ma le sue caratteristiche principali (velocità e dribbling) fanno presagire una certa preferenza per il ruolo di ala sinistra. In una occasione Rafael è stato schierato anche da trequartista.

Il Milan vuole certamente continuare a puntare sul suo talento, ma ora c'è bisogno di uno step in più per avere la definitiva consacrazione, che lo porterebbe ad essere uno dei punti fermi del futuro rossonero. Paolo Maldini è convinto del potenziale del giocatore, che non è assolutamente sul mercato.